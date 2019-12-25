Въезд по талонам ввели на Крымском мосту

Это нужно для контроля потока.

Проехать без очереди больше не получится. На проезде через Крымский мост ввели талоны. Уточняется, что пока только со стороны Тамани. Об этом сообщает "Mash на волне".

Известно, что попасть на сканер можно будет только при наличии при себе специальной карточки. На месте будут работать дежурные, которые распределят потоки машин и выдадут пропуски.

Ранее сообщалось о том, что теперь пересечь переправу не получится у водителей электромобилей и гибридов. Им советуют выбирать для поездки другой маршрут Р-280 "Новороссия". При этом без изменений проехать могут легковые авто, мотоциклы, скутеры, минивэны и прицепы-коневозы.

Кроме того, стало известно, что на девять часов на Крымском мосту остановилось движение из-за перекрытий. Тысячи машин стояли в пробках, а также задерживались следующие в Крым и из Крыма поезда.

