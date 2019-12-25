Из-за проблем на Крымском мосту поезд из Петербурга в Евпаторию идёт с опозданием

Состав №179 задерживается уже на несколько часов.

Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория прибывает к месту назначения с опозданием из-за остановки движения по Крымскому мосту.

Крымский мост был временно перекрыт для проезда автомобильного транспорта около 4 часов утра 24 мая. Официальные причины введения ограничений не раскрывались. В 07:26 движение автотранспорта по мосту было полностью восстановлено.

Из-за перекрытия переправы несколько пассажирских составов "Таврия" отклонились от графика. Поезд №179 на данный момент опаздывает на полтора часа. В компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечивают бутилированной водой и питанием.

Кроме того, 24 мая в Крыму полностью закрыта для посадки и высадки пассажиров станция Джанкой. В связи с этим изменён маршрут движения ряда поездов. Пассажиров, планировавших отправиться с этой станции, доставят на автобусах до станции Урожайная. Также организован подвоз автобусами пассажиров, чья поездка заканчивается в Джанкое.

О возобновлении штатного режима работы станции будет объявлено дополнительно.

