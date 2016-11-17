Задержка поезда Петербург – Симферополь составляет почти 10 часов

Из-за ограничений на Крымском мосту изменения в расписании произошли на 17 маршрутах.

Шесть поездов, следующих в Петербург и из Северной столицы в другие города, задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту. Самое длительное опоздание составит девять с половиной часов. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

Так, поезд, следующий из Петербурга в Симферополь, прибудет позже на 9,5 часов, а пассажиры, которые едут в Евпаторию, задержатся на 3 часа. Кроме того, поезда из Евпатории, Севастополя и Симферополя приедут в Северную столицу с опозданиями в 8 и 5,5 часов.

Движение на Крымском мосту ограничивали накануне вечером. В 08:00 в очереди на ручной досмотр находились 350 транспортных средств. Время ожидания составило час. В данный момент затруднений при проезде переправы нет.

В "Гранд Сервис Экспресс" отметили, что тех пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, обеспечили едой и водой. В случае необходимости можно обращаться к начальнику поезда и проводникам. Также работает горячая линия: 8 800 775 54 53.

Фото: скриншот из "Макс" Гранд Сервис Экспресс