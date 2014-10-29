Движение по Крымскому мосту открыли, ожидание составляет 2 часа

Очевидцы, которые находятся в поездах, говорят о возобновлении движения.

Движение по Крымскому мосту открыто. С обеих сторон переправы 1250 машин ожидают проезда. Они находятся в очереди к пункту досмотра. Время ожидания составляет примерно два часа. Об этом сообщает оперативный чат моста в "Макс".

Проезд автомобилистов приостановили сегодня ночью в 03:00. За девять часов там собралась 30-километровая пробка. Водители приходили друг другу на помощь. Официальных комментариев от профильных ведомств о причинах происходящего не было.

Ранее сообщалось, что из-за перекрытия были задержаны восемь поездов. Так, на пять часов у переправы застряла жительница Петербурга, которая ехала в Евпаторию. Она рассказала, что двери в общий коридор в вагоне были закрыты, ситуация оставалась спокойной. На кадрах из окна видно, что рядом с пассажирским стояли и товарные поезда. По данным на 12:54, движение по маршруту восстановилось.

