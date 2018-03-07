Петербурженка застряла на 4 часа в поезде у Крымского моста по пути в Евпаторию

По ее словам, поезд должен был приехать в конечный пункт к 13:30.

Почти девять часов стоят в пробке автомобилисты на переезде у Крымского моста. Также остановили свое движение восемь поездов. Редакции Piter.tv удалось связаться с петербурженкой, которая находится на маршруте Санкт-Петербург – Евпатория. Она отметила, что вагон остается на месте уже четыре часа. Из окна видно, что рядом с пассажирским стоят товарные поезда.

Обстановка из окна поезда, который находится у Крымского моста.

Едем в Евпаторию из Петербурга. Стоим уже четыре часа, к 13:30 точно не доедем. Двери на выход в общий коридор закрыты, обстановка спокойная. Заряд на телефоне заканчивается, розетки не работают, скоро телефон связь потеряет. Очевидец у Крымского моста для Piter.tv

Для пассажиров, которым понадобится помочь, в компании "Гранд Сервис Экспресс" предоставили номер горячей линии: 8 800 775 54 53.

Обстановка из окна поезда, который находится у Крымского моста.

Длина пробки составляет около 30 километров. Очевидцы подчеркивают, что у переправы находятся более 300 машин. В общем чате в "Макс" люди предлагают друг другу помощь. За девять часов ожидания у некоторых стали глохнуть двигатели автомобилей.

Напомним, что ночью, в 03.00, появилось первое сообщение об ограничениях на переправе. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям спецслужб. Официальные комментарии о причинах происходящего пока не поступали.

Фото: очевидцы для Piter.tv