"Сохраняйте спокойствие": на Крымском мосту перекрыли движение

О причинах в пресс-службе не сообщалось, поступает информация о задержке восьми поездов.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Ограничения действуют уже шесть часов. Об этом пишет в "Макс" оперативный канал по дорожной ситуации на переправе. Водителей просят сохранять спокойствие.

Сегодня ночью, в 03.00, появилось сообщение об ограничениях на переправе. Тем временем причины не озвучиваются. Однако автомобилистов просят следовать всем указаниям спецслужб. В комментариях к посту пользователи, которые находятся на месте, пишут о многокилометровой пробке и скоплении 300 машин.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Сообщает канал "Крымский мост"

Из-за остановки движения задерживаются восемь поездов. Об этом в канале "Макс" пишет компания "Гранд Сервис Экспресс". В том числе, следующих в Крым из Петербурга, Москвы и Минеральных вод.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Сообщает канал "Гранд Сервис Экспресс"

Если пассажирам понадобится помощь, обращаться можно по номеру горячей линии: 8 800 775 54 53.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту увеличили количество постов. В сутки на майских праздниках там планируют обслуживать 20 тыс. автомобилей, это 800 машин в час.

