"Запах нового авто": чем он опасен и как защитить здоровье

Многие водители сталкиваются с резким химическим запахом в салоне нового автомобиля, однако не все задумываются о его происхождении и потенциальной опасности. Совместное исследование ADAC и Fraunhofer-Institut показало, что этот аромат — результат выделения летучих органических соединений (VOC) из материалов отделки, а его интенсивность зависит от температуры и возраста машины. Об этом сообщает портал 110km.ru.

В ходе лабораторных тестов четырёх популярных моделей — VW Golf eTSI, Dacia Spring, BYD Seal 6 DM-i Touring и Hyundai Kona Hybrid — выяснилось, что при нагреве салона концентрация вредных веществ, в том числе формальдегида, может значительно превышать безопасные значения. Особенно высокие показатели были зафиксированы у BYD Seal 6 DM-i Touring. При этом качественная вентиляция и проветривание помогают снизить уровень VOC, а субъективно наименее выраженный запах отмечен у Dacia Spring.

Эксперты подчёркивают: хотя прямой угрозы для здоровья при кратковременном воздействии нет, длительное пребывание в салоне с высокой концентрацией VOC может негативно сказаться на самочувствии, особенно у детей и беременных женщин. В Европе с 2027 года вводятся более строгие нормы по содержанию формальдегида, но уже сейчас покупателям стоит обращать внимание на качество воздуха в салоне.

Если неприятный запах не исчезает в течение нескольких недель, это может считаться недостатком автомобиля. В таком случае рекомендуется обратиться к дилеру с письменной претензией. Для снижения рисков специалисты советуют регулярно проветривать салон, использовать режим подачи свежего воздуха и избегать использования дополнительных ароматизаторов. Перед покупкой нового автомобиля обязательно стоит провести тест-драйв и обратить внимание на наличие посторонних запахов.

Фото: Magnific (Drazen Zigic)