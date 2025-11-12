На рынке появился редкий Toyota Land Cruiser с минимальным пробегом

Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 4,5 литра мощностью 249 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом

На вторичном рынке появился необычный экземпляр внедорожника Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска с пробегом всего 28 тысяч километров. Такие предложения встречаются нечасто, особенно если речь идет об автомобиле с одним владельцем и полностью прозрачной историей эксплуатации, отметил портал 110km.ru.

По данным из объявления, автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 4,5 литра мощностью 249 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. Классический пятидверный кузов выполнен в черном цвете. Владелец утверждает, что машина большую часть времени находилась в теплом гараже и практически не использовалась — выезды были редкими и в основном ограничивались поездками на обслуживание.

Состояние автомобиля также подтверждает аккуратную эксплуатацию. Продавец отмечает, что салон сохранился почти в заводском виде, а кузов не подвергался ремонту и повторной окраске.

Юридическая история автомобиля, по заявлению владельца, полностью чистая: ограничений и обременений нет, данные по VIN-коду совпадают с документами, а в ПТС числится только один собственник. Отсутствие перепродаж делает такой вариант особенно привлекательным на фоне большинства предложений на рынке.

Эксперты отмечают, что для автомобилей с подобным пробегом, состоянием и историей это заявленная стоимость соответствует текущему уровню цен.

Автобокс на крышу: как выбрать и не переплатить перед сезоном отпусков.

Фото: 110km.ru