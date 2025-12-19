  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали угнанный внедорожник из Ленобласти
Вчера, 23:28
142
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали угнанный внедорожник из Ленобласти

0 0

Росгвардия быстро отыскала похищенный автомобиль на улицах Центрального района.

В Центральном районе Санкт-Петербурга росгвардейцы обнаружили внедорожник, угнанный в Ленинградской области незадолго до новогодних праздников. Подозреваемого в преступлении задержали сразу на месте, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.  

Автомобиль был заявлен владельцем как похищенный 30 декабря 2025 года. Вечером 9 января внедорожник заметили на Синопской набережной, после чего наряд Росгвардии немедленно выехал на место.

Через пять минут после получения информации автомобиль остановили у перекрестка Синопской набережной и проспекта Бакунина. В салоне находился 55-летний водитель, которого подозревают в угоне. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала молодого дропа мошенников, обманувших пенсионера на 2,1 млн рублей. 

Фото: пресс-служба Росгвардии

Теги: автомобиль, внедорожник, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии