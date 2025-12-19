В Петербурге задержали угнанный внедорожник из Ленобласти

Росгвардия быстро отыскала похищенный автомобиль на улицах Центрального района.

В Центральном районе Санкт-Петербурга росгвардейцы обнаружили внедорожник, угнанный в Ленинградской области незадолго до новогодних праздников. Подозреваемого в преступлении задержали сразу на месте, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Автомобиль был заявлен владельцем как похищенный 30 декабря 2025 года. Вечером 9 января внедорожник заметили на Синопской набережной, после чего наряд Росгвардии немедленно выехал на место.

Через пять минут после получения информации автомобиль остановили у перекрестка Синопской набережной и проспекта Бакунина. В салоне находился 55-летний водитель, которого подозревают в угоне. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

