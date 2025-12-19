  1. Главная
Полиция Петербурга задержала молодого дропа мошенников, обманувших пенсионера на 2,1 млн рублей
Сегодня, 11:57
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция Калининского района Петербурга задержала 18-летнего дропа мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму. Об этом сообщили в МВД России. 

К правоохранителям 29 декабря 2025 года обратился 72-летний житель проспекта Непокоренных. По словам заявителя, ему звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками силовых структур. Под предлогом декларирования средств потерпевший отдал злоумышленникам 300 тыс. рублей, 315 долларов и 1,8 млн рублей возле своего дома. Материальный ущерб составил свыше 2,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Накануне на улице Асафьева поймали дропа аферистов. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка лишилась 78 млн рублей из-за мошенников. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

