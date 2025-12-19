Полиция Петербурга задержала молодого дропа мошенников, обманувших пенсионера на 2,1 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция Калининского района Петербурга задержала 18-летнего дропа мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму. Об этом сообщили в МВД России.

К правоохранителям 29 декабря 2025 года обратился 72-летний житель проспекта Непокоренных. По словам заявителя, ему звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками силовых структур. Под предлогом декларирования средств потерпевший отдал злоумышленникам 300 тыс. рублей, 315 долларов и 1,8 млн рублей возле своего дома. Материальный ущерб составил свыше 2,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Накануне на улице Асафьева поймали дропа аферистов. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка лишилась 78 млн рублей из-за мошенников.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти