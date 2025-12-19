  1. Главная
Пожилая петербурженка лишилась 78 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 16:27
По факту произошедшего начата проверка.

Полицейские Петербурга разыскивают причастных к мошенничеству в отношении пожилой женщины. В настоящее время возбуждено уголовное дело, передает 47news. 

Предварительно, 4 января 63-летняя пенсионерка рассказала правоохранителям Центрального района о том, что еще в декабре прошлого года ей позвонил незнакомец, представившийся бывшим руководителем. Позже потерпевшей набрали "сотрудники ФСБ России" и уговорили перевести на "сохранение" 78 млн рублей. По факту произошедшего начата проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан дроп, обманувший пенсионерку с проспекта Луначарского на 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Фото: Piter.TV 

