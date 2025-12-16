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Власти Петербурга утвердили пятилетний план поддержки пожилых людей
Сегодня, 10:16
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Власти Петербурга утвердили пятилетний план поддержки пожилых людей

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Финансирование уже заложено в рамках 11 государственных программ города. 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал план мероприятий по поддержке жителей старшего поколения на 2026–2030 годы. Как сообщает пресс-служба Смольного, главная цель новой программы — повысить качество жизни пожилых людей и помочь им дольше сохранять активность и независимость.

Документ структурирован в восемь тематических разделов и включает в себя 71 конкретное мероприятие. Финансирование уже заложено в рамках 11 государственных программ города. 

Ответственным за реализацию плана назначен Комитет по социальной политике, а соисполнителями выступают 35 исполнительных органов власти, включая администрации всех районов и профильные комитеты.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал лидером по качеству жизни пожилых людей в России.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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