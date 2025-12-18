Петербург стал лидером по качеству жизни пожилых людей в России

В Петербурге подвели итоги выполнения федеральной Стратегии действий в интересах старшего поколения за 2025 год. По словам губернатора Александра Беглова, город стал лидером среди регионов России по продолжительности и качеству жизни пожилых людей. Этому способствуют развитие здравоохранения и создание условий для активного долголетия.

В Северной столице также расширили перечень мер поддержки пожилых людей. Более миллиона пожилых петербуржцев получают различные денежные выплаты. С 2024 года выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда и ко Дню Победы стали постоянными. В рамках программы "Серебряный возраст" улучшились возможности для лечения пожилых. Почти 4400 ветеранов сделали операции по удалению катаракты в 2025 году. Более 1800 человек получили слуховые аппараты в 2025 году, что вдвое больше, чем в 2024 году.

Стало больше творческих, познавательных, культурных и спортивных мероприятий для пожилых петербуржцев. Продолжается развитие районных "серебряных центров". Начались работы по созданию четырех центров городского уровня в разных районах Петербурга. Губернатор отметил, что в городе работает сильное ветеранское движение. Недавно прошел 31-й съезд блокадников, собравший делегатов из города и разных стран. Всем органам власти поручили обеспечить комфортные условия для ветеранов на праздновании 81-й годовщины Великой Победы.

