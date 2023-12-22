Петербуржцам раскрыли секрет долголетия

Жителям Петербурга раскрыли секрет долголетия. В региональном Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации.
Для сохранения здоровья необходимо отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и заниматься спортом.
Образ жизни во многом оказывает влияние на здоровье человека. И чем старше мы становимся, тем сильнее эта зависимость проявляется. Как сохранить здоровье в пожилом возрасте, смотрите секреты долголетия на карточке.
Пресс-служба Управления Роспотребнаадзора по Петербурге
Фото: Telegram / Роспотребнадзор Санкт-Петербург, Pxhere
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