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Петербуржцам раскрыли секрет долголетия
Сегодня, 17:05
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Петербуржцам раскрыли секрет долголетия

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Важно радоваться жизни, высыпаться и правильно питаться.

Жителям Петербурга раскрыли секрет долголетия. В региональном Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации. 

Для сохранения здоровья необходимо отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и заниматься спортом. 

Образ жизни во многом оказывает влияние на здоровье человека. И чем старше мы становимся, тем сильнее эта зависимость проявляется. Как сохранить здоровье в пожилом возрасте, смотрите секреты долголетия на карточке.

Пресс-служба Управления Роспотребнаадзора по Петербурге

Фото: Telegram / Роспотребнадзор Санкт-Петербург, Pxhere

 

Теги: жизнь, здоровье, роспотребнадзор санкт-петербург, секрет долголетия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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