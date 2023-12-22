Петербуржцам раскрыли секрет долголетия

Жителям Петербурга раскрыли секрет долголетия. В региональном Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации.

Для сохранения здоровья необходимо отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и заниматься спортом.

Образ жизни во многом оказывает влияние на здоровье человека. И чем старше мы становимся, тем сильнее эта зависимость проявляется. Как сохранить здоровье в пожилом возрасте, смотрите секреты долголетия на карточке.

Пресс-служба Управления Роспотребнаадзора по Петербурге