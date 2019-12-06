Беглов поздравил кадровые службы Петербурга с профессиональным праздником

Особое внимание уделяется трудоустройству ветеранов СВО, профориентации молодёжи и созданию условий для людей с ОВЗ.

Губернатор Александр Беглов поздравил работников кадровых подразделений предприятий и организаций Санкт-Петербурга с профессиональным праздником. В поздравлении он подчеркнул, что город является крупнейшим промышленным, научным, образовательным и культурным центром России, а кадровые службы играют важную роль в обеспечении устойчивого развития.

По словам главы города, последние годы рынок труда в Петербурге демонстрирует высокую стабильность. Безработица сохраняется на уровне 1,5% — это один из самых низких показателей в стране. В городе открыто около 37 тысяч вакантных мест — от рабочих специальностей до высокотехнологичных отраслей.

Беглов также отметил, что Петербург является одним из лидеров в реализации социально значимых инициатив: трудоустройстве ветеранов специальной военной операции, развитии гибких форм занятости, профориентации молодёжи, создании условий для профессионального роста людей с ограниченными возможностями здоровья. По поручению президента реализуется программа "Время героев Санкт-Петербурга" — порядка 80% слушателей первого этапа уже трудятся в системе городского управления или находятся в процессе трудоустройства.

Губернатор поблагодарил сотрудников кадровых служб за вклад в стабильную работу предприятий и пожелал новых успехов.

