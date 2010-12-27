Беглов раскрыл главный акцент в Генплане Петербурга

Губернатор рассказал, что в городе будет отреставрировано 250 жилых зданий за 10 лет.

Главный акцент в новом Генеральном плане Северной столицы сделают на развитии комфортной городской среды. Такое заявление сделал глава города Александр Беглов 5 декабря на XVII съезде строителей Петербурга.

В нацпроекте "Жилье", по словам Беглова, акцентируют внимание на развитие городской среды. В частности, обратят внимание на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Большинство проектов, в том числе возведение станции метро в Кудрово и формирование лесопарковой зоны на границе с областью, реализуют согласно Концепции агломерации Петербурга и Ленобласти.

На мероприятии губернатор отметил, что город на Неве признан одним из лучших в стране по скорости строительства жилья. В прошлом году Петербург поставил рекорд по этому показателю, введя в эксплуатацию 3,9 млн квадратных метров. По итогам этого года в городе собираются ввести 3,4 млн квадратных метров.

Одним из главных направлений в создании комфортной городской среды названо сохранение исторического центра Петербурга.

Ранее мы сообщали, что в список самых красивых улиц мира включили Невский проспект.

Фото: администрация Санкт-Петербурга

