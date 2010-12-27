Это единственная улица, которая представляет в списке Россию.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что Невский проспект включён в список самых красивых улиц мира. Необычный рейтинг составлен американским телеканалом CNN Travel.

По данным телеканала, Невский проспект примечателен тем, что на этой улице в идеальном состоянии сохранились исторические здания. Американских журналистов больше всего впечатлили храм Спаса на Крови и Казанский собор.

Отметим, что это единственная улица, которая представляет в списке Россию. В рейтинг также попали Convent Avenue в Нью-Йорке, философская тропа в древней столице Японии Киото и Hosier Lane в Мельбурне.

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Фото:Piter.TV