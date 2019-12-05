"Безопасный" стрит-арт: как техника сграффито вписалась в Петербург

Художник Кирилл Романов размещает в городе объекты в технике сграффито.

В Петербурге появился "безопасный" стрит-арт, заметить который не так-то просто. Художник Кирилл Романов учится в академии Штиглица, а в свободное время размещает в городе объекты в технике сграффито. Эта отделка известна множество веков, однако сейчас в России ей практически никто не пользуется.

Техника называется сграффито, она родилась в Италии в Средние века, потом была забыта, но в советское время появилась в России на фасадах домов. Сейчас мы вспомнили про этот интересный материал, потому что он долговечный, его очень сложно закрасить, даже если закрасишь, изображение остается. Кирилл Романов, художник

На поверхность наносят несколько слоев бетона разного цвета. Сверху делают эскиз, затем один цвет выцарапывают и получается рисунок. Когда картинка полностью высохнет, Кирилл приклеивает ее к заранее выбранному дому, обычно чтобы скрыть недостатки здания.

Техника выбрана неслучайно – таким образом художник пытается показать, что современный стрит-арт может основываться на классическом искусстве и органично вписываться в облик города.

Необязательно делать что-то оппозиционное или политическое, рисовать баллончиками или кисточками. Для монументального искусства есть материалы, устоявшиеся столетиями. Зачем мы будем изобретать велосипед, когда мы можем взять просто классические материалы и форму и привнести это в стрит-арт. Кирилл Романов, художник

Кирилл уже разместил в разных районах пять своих работ. Обычно рисунок классический: лев, кот или птица. Несмотря на спокойные цвета и нейтральные сюжеты, это не перестает быть стрит-артом. А значит может быть закрашено или срезано.

Чтобы искоренить граффити в России, достаточно просто разрешить их рисовать везде. И бомбинг как направление, самая страшная часть вандализма, исчезнет, потому что пропадет смысл. Кирилл Романов, художник

Кирилл не планирует останавливаться на технике сграффито. Возможно, благодаря ему на исторических фасадах когда-нибудь появятся новые мозаики, рельефы и барельефы. Может быть город и художники уже решат проблему нелегального стрит-арта и украшать Петербург можно будет, не нарушая закон.

Ранее Piter.TV писал про стрит-арт по мотивам картин Фриды Кало и беседовал с художниками, которые рисуют ангелов на улицах города.

Фото и видео: Piter.TV