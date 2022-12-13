Коммунальщики закрасили памятное граффити с Пушкиным на севере Петербурга

Фотографии стрит-арта с известным писателем впервые опубликовали в августе 2022 года. Теперь на месте граффити − обычная серая стена.

Жители Приморского района поделились фотографиями, на которых коммунальщики закрашивают граффити с Александром Пушкиным во дворах на Чёрной речке. Публикацию разместили 20 февраля в Telegram-канале "Как дела, Санкт-Петербург?".

Пост с ироничной подписью: "Серая стена, конечно, лучше" собрал много грустных и негативных реакций.

Напомним, что фотографии красочного граффити со знаменитым писателем впервые были выложены в августе 2022 года в группе "Соседи СПЧ, Приморский район" ВКонтакте. Пользователи соцсети хвалили автора стрит-арта и выразили желание видеть больше такого искусства на улицах Петербурга.

Сейчас вместо граффити − обычная серая стена. Люди в комментариях делятся своим негодованием и называют действия коммунальщиков "испорченным искусством".

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Фото: Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?