В Новом Петергофе трактор снёс памятник барону Штиглицу во время уборки снега

Привокзальный монумент, стоявший на пути у коммунальщиков, оторвался от постамента и упал.

Ночью на среду, 22 февраля, в Новом Петергофе в ходе уборки снега пострадал памятник барону Александру Штиглицу на Привокзальной площади. Трактор служб ЖКХ сбил монумент вместе с постаментом. Видео с места событий разместил Telegram-канал "Мегаполис".

Факт разрушения памятника был зафиксирован сотрудниками ДПС. Информацию передали городской администрации.

Напомним, что Александр Штиглиц являлся одним из крупнейших российских банкиров. На его средства была построена "Петергофская железная дорога" и воплощено несколько других важных проектов.

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