Речь о стихотворении "Зимний вечер".

Авторы Telegram-канала "Мейстер" высказались против цензурирования произведений русской классики после появления истории об исключении из "Зимнего вечера" Александра Пушкина строк:

"Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей".

По мнению авторов канала, подобные ограничения выглядят чрезмерными и могут вызвать у общества скорее раздражение, чем поддержку.

В публикации "Мейстера" ситуацию назвали примером "усердия не по разуму". Авторы отметили, что им неизвестны случаи, когда чтение пушкинских строк побуждало людей злоупотреблять алкоголем. При этом, как считают представители канала, попытки излишне ограничивать культурное наследие способны усиливать разочарование граждан в государственных решениях.

Что дальше? В Евгении Онегине все сцены с алкоголем убрать? Сцена дуэли еще неприятная и опасная для умов. А потом? Баснописца Крылова еще вот тоже можно отцензурировать изрядно. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv