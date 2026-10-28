В музей-квартиру Пушкина на набережной Мойки вернули "халатный" портрет поэта

Данное полотно находится в собрании с 1953 года.

Во Всероссийский музей А. С. Пушкина, расположенный на набережной реки Мойки, вернули знаменитый портрет 1827 года, на котором поэт изображен сидящим в халате в непринужденной позе. Картина Василия Тропинина была на выставке в Русском музее, передает "Петербургский дневник".

Данное полотно находится в собрании с 1953 года. По словам заведующей музеем-квартирой Пушкина Галины Седовой, история создания и дальнейшая судьба портрета переплетаются с легендами и напоминают детектив.

"Халатный", как его называли, портрет Пушкина стал символическим воплощением духа времени и открытости московского общества. Распространена версия, что портрет был написан по заказу московского друга Пушкина – библиографа Сергея Соболевского. Последний якобы был недоволен "приглаженными и припомаженными" портретами Пушкина, какие тогда появлялись. Ему хотелось сохранить такое изображение поэта, каким он был в реальности. И он попросил Василия Тропинина нарисовать ему Пушкина в домашнем халате, растрепанного, с заветным мистическим перстнем на большом пальце одной руки. Галина Седова, заведующая музеем

Также работа побывала в Третьяковской галерее и Институте русской литературы РАН.

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Фото: Иван Свириденко