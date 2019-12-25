В Пекине стартовали Дни Петербурга

Наряду с деловой и культурной программами в Китае будут представлены инновационные разработки города на Неве.

В Пекине 26 октября стартовали Дни Петербурга. Наряду с деловой и культурной программами в Китае будут представлены инновационные разработки города на Неве.

Дни Петербурга в Пекине не только представят потенциал нашего города, а еще и станут площадкой для содержательного диалога, призванного сформировать новые направления развития двусторонних отношений. Александр Беглов, губернатор

Сегодня заработали магазин Императорского фарфорового завода и выставка "Три века танца на Неве: от императорской сцены до XX века". В Российском культурном центре состоятся лекция "Путешествие сквозь века: как петербургский балет покорил мир" и показ документального фильма "Первая позиция. Русский балет". Делегация Северной столицы посетит Пекинский инновационный центр гуманоидных роботов и ознакомится с решениями в сфере "умного" транспорта.

Кроме того, Петербург покажет спектакли театра "Каннон Данс". Также выступят ансамбль "Бис‑Квит" и солисты Мариинского театра. Кульминацией станет концерт в концертном зале Шуньи 30 октября.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге соберутся более 3 тыс. участников форума об Арктике.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)