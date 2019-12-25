В Петербурге соберутся более 3000 участников форума об Арктике

Более 3000 участников обсудят будущее Арктики в Петербурге.

XVI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова пройдет в Петербурге 10–11 декабря. В мероприятии примут участие более 3000 человек, представляющих органы власти, бизнес, научное и экспертное сообщество, общественные организации, а также школьники, студенты и молодые специалисты.

В 2026 году частью общей программы впервые станет Молодежный форум "Арктика, жди меня!". Его участники смогут познакомиться с арктическим регионом и востребованными профессиями, выбрать образовательную и карьерную траекторию, а также разработать собственные проекты и предложения по развитию Арктики.

Основная деловая программа будет посвящена крупным проектам, Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути, промышленности и местной экономике, развитию транспортной и другой инфраструктуры, технологиям и подготовке кадров. Также участники обсудят арктические города, медицину, качество жизни, климат, экологию и международное сотрудничество. Центральным событием станет пленарное заседание "Развитие Арктики: приоритеты и возможности".

Отдельная программа "Встреча поколений" объединит участников для обсуждения городского развития, социальной инфраструктуры, образования, кадров, предпринимательства, взаимодействия с коренными малочисленными народами и экологической повестки.

По итогам форума планируется подготовить Общественную резолюцию по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны России. В нее смогут войти наиболее содержательные молодежные инициативы. Деловую программу также дополнит выставка региональных проектов, технологий и решений предприятий, направленных на развитие экономики, кадрового потенциала и качества жизни в Арктике.

Ранее Петербург принял Всероссийский форум будущих политиков.

Фото: Ассоциация полярников