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Уличный художник Loketski создал рояль из строительного мусора
Сегодня, 9:08
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Уличный художник Loketski создал рояль из строительного мусора

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Он напомнил о том, каким было детство.

Стрит-арт художник Loketski создал новую работу в Выборгском районе. Он назвал ее "Рояль в кустах". 

Когда я увидел этот бетонный блок, торчащий из кучи строительного мусора, у меня в голове сразу заиграло: "Куда уходит детство?" в исполнении Аллы Борисовны, чей голос сегодня звучит ещё звонче.

написал мастер.

Loketski также вспомнил о пианино красного, желто-красного или желто-зеленого цвета под названием "Нотка", которые были в его детстве. Теперь для него это "нотка ностальгии" о временах, когда понятия "солдатики, танчики и война" были незнакомы. 

Рояль создан из бетона и акрила. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мурал "Что делать?" появился на стенах Полиграфического предприятия на Литейном. 

Фото: Telegram / Loketski

Теги: loketski, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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