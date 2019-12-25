Уличный художник Loketski создал рояль из строительного мусора

Он напомнил о том, каким было детство.

Стрит-арт художник Loketski создал новую работу в Выборгском районе. Он назвал ее "Рояль в кустах".

Когда я увидел этот бетонный блок, торчащий из кучи строительного мусора, у меня в голове сразу заиграло: "Куда уходит детство?" в исполнении Аллы Борисовны, чей голос сегодня звучит ещё звонче. написал мастер.

Loketski также вспомнил о пианино красного, желто-красного или желто-зеленого цвета под названием "Нотка", которые были в его детстве. Теперь для него это "нотка ностальгии" о временах, когда понятия "солдатики, танчики и война" были незнакомы.

Рояль создан из бетона и акрила.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мурал "Что делать?" появился на стенах Полиграфического предприятия на Литейном.

Фото: Telegram / Loketski