Прощание с Елизаветой II: с балкона на Ковенском переулке исчезла статуя королевы

Как выглядит знаменитый балкон без арт-объекта, ставшего мемом.

С балкона на Ковенском переулке, 14 исчезла легендарная статуя британской королевы. Теперь он выглядит пустым и осиротевшим.

Судьбу городского мема решила жалоба блюстителя нравственности. Местный житель обратился к городским властям через интернет с требованием убрать "непатриотичный" арт-объект. Коммунальщики пошли на встречу жалобщику и обязали владельца балкона демонтировать Елизавету II.

Наша съёмочная группа побывала на месте и убедилась - многие жители привыкли к статуе и с грустью восприняли решение властей.

Она украшала домик, балкончик теперь опустел. В этом доме расположен отель, и статуя смотрелась актуально. Она как бы приглашала приезжих, включая иностранцев. Это очень милый памятник, яркий, не серый и не банальный, - рассказала нам местная жительница.

В то же время фасад здания находится в неидеальном состоянии. Местами можно заметить обвалившуюся штукатурку, частично руинированные балконы, некоторые из которых попросту не имеют дна.

Напомним, ранее Петербург лишился легендарного мурала с портретом писателя Даниила Хармса.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/mytndvor