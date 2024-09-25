В Нижне‑Ивановском сквере советскую голубятню превратили в арт-объект с орнаментами народов России

Старый павильон для птиц получил новую жизнь.

Садово-парковое предприятие "Красносельское" преобразило павильоны для содержания и разведения птиц в Нижне-Ивановском сквере Петербурга. Сооружения, сохранившиеся с советских времён, стали яркими арт-объектами.

В этом году аэрографию нанёс художник Максим Юрченко. Темой росписи выбрано единство народов России. На четырёх сторонах голубятни изображены птицы на фоне лоскутного панно, украшенного орнаментами различных народностей страны. В предприятии подчеркнули, что работы выполнены легально и с соблюдением всех разрешений.

Фото: ВКонтакте / Садово-парковое предприятие "Красносельское"

Этот проект сочетает элементы уличного искусства и национальной идентичности. В "Красносельском" его уже назвали символом культурного многообразия, напоминающим о богатстве и единстве России, где каждый народ вносит свой неповторимый вклад в общую картину.

