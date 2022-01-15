Ремонт плотины Гаусмана в Сестрорецке завершат через полтора года

Благоустройство пройдёт в несколько этапов.

В Сестрорецке объявлен конкурс на капитальный ремонт плотины Гаусмана. Начальная цена контракта — 287,5 млн рублей, проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы, сообщает "Петербургский дневник".

Работы по реконструкции гидротехнического сооружения разделены на три этапа. Первый стартует сразу после заключения контракта и должен завершиться 14 августа 2026 года. Второй этап запланирован с 1 июня 2026 года по 10 февраля 2027 года. Финальный этап, согласно условиям закупки, необходимо закончить к 15 октября 2027 года.

Плотина Гаусмана была построена в 1863 году. Сегодня она остаётся ключевым элементом резервного водоснабжения Санкт-Петербурга и отвечает за естественный сток реки Малая Сестра.

Фото: yandex.ru/maps