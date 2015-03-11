На аллее Чернобыльцев в Приморском районе запустили световой фонтан

Сегодня, накануне 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС и Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, губернатор Александр Беглов принял участие в открытии светового фонтана на аллее Чернобыльцев в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба Смольного, 48 струй фонтана подсвечивает такое же количество светодиодных светильников. В центре установлена 5-метровая стела с навершием в виде атома. Фонтан служит смысловым продолжением мемориально-ландшафтной композиции, сложившейся на аллее Чернобыльцев, которая проходит вдоль Нижнего Буферного пруда.

Трагедия на Чернобыльской АЭС затронула тысячи людей. Мы всегда будем помнить тех, кто принял на себя первый удар — ликвидаторов, пожарных, военных, медиков, инженеров. Они спасали других, не думая о себе, боролись с невидимой смертью. В числе первых в зону аварии отправились ленинградцы. Аллея Чернобыльцев увековечивает их память. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Санкт-Петербургского Союза общественных организаций инвалидов "Союз Чернобыль" Василий Найда поблагодарил правительство города за внимание к проблемам ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также за благоустройство аллеи Чернобыльцев и парка Академика Сахарова.

Губернатор сообщил, что с идеей создания фонтана выступил представитель организации инвалидов "Союз Чернобыль" Владимир Рагозин. Город поддержал инициативу. В результате пространство получило завершённый вид.

На южной стороне аллеи Чернобыльцев 25 лет назад был установлен монумент "Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы". Сегодня это традиционное место памяти и скорби. Благоустроенная зона отдыха с новым фонтаном на северном конце аллеи призвана напоминать о том, что атомная энергия при ответственном отношении становится мощной созидательной силой.

Александр Беглов поблагодарил всех чернобыльцев за мужество и честную службу, за пример силы и достоинства. Он подчеркнул, что в том числе благодаря их подвигу Россия является мировым лидером в использовании мирного атома и строительстве атомных электростанций.

Глава города также обсудил с петербуржцами и профильными специалистами планы по дальнейшему благоустройству аллеи. В ходе реализации проекта специалисты смонтировали дно и борта чаши фонтана, выполнили устройство несущего каркаса, изготовили центральную композицию, произвели облицовку чаши плиткой, обустроили водоотводные лотки и благоустроили прилегающую территорию. Для функционирования конструкции обеспечили технологическое присоединение к системам холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Чтобы фонтан радовал петербуржцев и в тёмное время суток, установили 48 подводных светодиодных светильников.

