Перечислены новые арт-объекты Петербурга

Скульптуры появились в разных частях города.

Стало известно, какие арт-объекты появились в Петербурге с недавних пор. Списком новых достопримечательностей поделился телеканал "Санкт-Петербург" 25 сентября.

В частности, на берегу Финского залива установили копию одной из главных достопримечательностей Владивостока – Токаревского маяка. Этот малыш примерно в шесть раз меньше оригинала.

Кроме того, в Ботаническом саду можно заметить бронзовую кошку, которая охраняет джунгли. Скульптура – дань сотруднице учреждения Мусе, проработавшей в нем более 30 лет.

В другой части города сделали "маленькую, тощую, саврасую крестьянскую клячонку" – арт-объект, посвященный героине романа "Преступление и наказание". Памятник "Вещей кляче" появился около одного из предполагаемых домов старухи-процентщицы. Лошадка оберегает прохожих от бед. А на территории СПбГУ установили "Петербургского ангела". Студент создан по рисункам автора знаменитой скульптуры Измайловского сада.

Помимо этого, серия арт-объектов "Путь Петра" появилась в центре Петербурга. На маршруте протяженность 2 километра установили бронзовые следы, расстояние между ними – 84 сантиметра. Такая длина шага была у государя.

Ранее мы рассказывали о том, что на Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"