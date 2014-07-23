На Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы

Работы были необходимы из-за действий вандалов.

В Петербурге на Египетский мост вернулись сфинксы. Об этом сообщили горожане в группе "Соседи Коломна, Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Напомним, скульптуры находились на реставрации с августа 2023 года – чуть больше года. Специалисты устранили повреждения красочного слоя и позолоты. Работы были необходимы из-за действий вандалов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лисьем Носу пропала скульптура лисенка из "Маленького принца". В администрации Приморского района заявили, что вскоре она вернется на свое место.

Фото: ВКонтакте / Соседи Коломна, Санкт-Петербург