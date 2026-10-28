Скульптуры Летнего сада ушли на зимовку

В Летнем саду скульптуры укрыли на зиму. Мраморные статуи обернули тканью и поместили в деревянные футляры — эта традиция соблюдается несколько столетий.

Ещё вчера они притягивали взгляды, а сегодня скрылись под деревянными колпаками. В Летнем саду укрыли на зиму скульптуры. По традиции в первую очередь отправили на зимовку "Ништадский мир" — единственную оригинальную скульптуру в Летнем саду. После закутали и копии. О них позаботились ничуть не меньше.

Все то же самое, такая же технология, холщовая ткань и сверху деревянный футляр. Холщовая ткань после открытия, когда весна уходит, все в стирку, это все выстирывается, высушивается, даже выглаживается. Соответственно, технология точно такая же. Отношение ко всем скульптурам точно такое, как к оригиналу. Нет различия, что если копия, то к ней как-то по-другому. Алексей Баруздин, заведующий отделом научной реставрации каменной и гипсовой скульптуры

Заморозки для скульптуры — буквально испытание на прочность. Вода попадает в микротрещины, замерзает и расширяется. Так появляются сколы. А потому закутывать скульптуры начали ещё в 18 веке.

Весь XVIII век скульптуры сада покрывали рогожами и циновками. А скульптор спроектировал четыре стенки, накрытые крышкой. Все это из дерева, потому что мы в России, потому что у нас морозные зимы. А нежный мрамор боится холодов. Галина Хвостова, хранитель скульптуры Летнего сада

Способ, которым пользуются до сих пор, придумал скульптор Василий Демут-Малиновский в 20-е годы 19 века. Новые технологии вполне способны заменить этот принцип. Однако в Летнем саду не торопятся с решениями: деревянные футляры и хлопковая ткань — это не просто метод, а часть истории, которую здесь берегут не меньше, чем сами скульптуры.

Я думаю, что можно и сейчас сделать пластмассовую трёхмерную копию и даже менять её периодически, если она пострадала. Но, во-первых, это не то ощущение: мрамор и пластмасса выглядят по-разному, разные ощущения. Плюс, к тому же, это красивая традиция, несомненно. Сюда собираются люди, многие приходят, чтобы буквально напоследок, в последние выходные, взглянуть на эти скульптуры и потом уже ходить вот среди этих серых коробов. И многие ждут весны, несомненно, когда прилетают птицы, вскрывается Нева, начинают появляться первые листочки на деревьях, и открываются скульптуры Летнего сада. Сергей Сирро, заместитель генерального директора Русского музея по учёту, хранению и реставрации музейных ценностей

За двести лет деревянные футляры стали частью Летнего сада не меньше, чем сам мрамор. Так что до весны — под колпаками. А весной их снимут, и скульптуры снова будут притягивать взгляды. Как и двести лет назад.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV