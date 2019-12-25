Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посетили 240 тысяч человек

«Город песчаных скульптур» в Петербурге собрал 240 тысяч посетителей.

Фестиваль "Город песчаных скульптур", который проходил с 22 августа по 13 сентября в Парке 300-летия Петербурга, посетили 240 тысяч человек. Об этом сообщили со ссылкой на канал вице-губернатора города Бориса Пиотровского в MAX.

Для гостей подготовили 11 арт-объектов из песка. 10 скульптур посвятили туристическому маршруту "Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба", а еще одна работа была приурочена к Году единства народов России.

Лучшую скульптуру фестиваля выбрали с помощью онлайн-голосования в социальных сетях. Победителем стала работа "Полуденный выстрел" Владимира Кураева из Москвы.

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Фото: пресс-служба Смольного