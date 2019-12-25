Пассажир троллейбуса устроил дебош на Кирочной улице

В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Центральном районе пассажир с огнетушителем устроил дебош в троллейбусе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в МВД России, 4 октября в полицию поступила информация о повреждении общественного транспорта на Кирочной улице. По предварительным данным, в салоне 28-летний мужчина взял огнетушитель, распылил его содержимое и разбил стекло. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Хулигана доставили в отдел, где в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: мужчина сломал дверь троллейбуса на Бассейной улице.

Главное фото: Piter.TV