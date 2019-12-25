Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 1 и 2 ноября

С 1 по 10 ноября проезд закроют по проспекту Испытателей у пересечения с Коломяжским проспектом.

Временные ограничения движения затронут Кировский, Приморский и Центральный районы. Об этом предупредили в Государственной административно‑технической инспекции (ГАТИ).

В ближайшие дни водителям стоит заранее продумать маршруты на нескольких участках, где будут сложности с проездом. Так, с 2 по 12 ноября нельзя будет свободно проехать по улице Маршала Казакова — ограничения действуют на двух отрезках: от проспекта Маршала Жукова до улицы Котина, а также от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова.

Кроме того, с 2 по 8 ноября будет перекрыт перекресток улицы Десантников и улицы Маршала Казакова. На проспекте Испытателей у пересечения с Коломяжским проспектом движение ограничат с 1 по 10 ноября.

Есть и полностью закрытые участки. С 1 ноября перестанет быть сквозным проезд по Воронежской улице (от улицы Печатника Григорьева до улицы Константина Заслонова). А совсем ненадолго — с 2 по 3 ноября, — закроют для проезда улицу Константина Заслонова на участке от Звенигородской улицы до Боровой улицы.

Автомобилистам Петербурга рекомендовали заранее скорректировать привычные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек.

Ранее мы сообщали, что в трех районах Северной столицы с 29 октября ограничат дорожное движение.

Фото: Piter.TV