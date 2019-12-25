В трех районах Петербурга с 29 октября ограничат дорожное движение

На Васильевском острове изменения будут действовать до 27 декабря.

В Петербурге с 29 октября вводят ограничения дорожного движения сразу в трех районах — Василеостровском, Кронштадтском и Приморском. Об этом сообщили в пресс‑службе ГАТИ.

На Васильевском острове изменения будут действовать до 27 декабря: здесь полностью закроют улицу Беринга на участке от Бекетовской улицы до улицы Нахимова. Параллельно на этот же срок ограничат движение по улице Нахимова — на отрезке от Малого проспекта В. О. до улицы Беринга.

В Кронштадте временные неудобства будут короче: с 29 по 30 октября проезд ограничат на улице Карла Маркса возле Флотской улицы. Более длительные ограничения затронут Приморский район. До 27 ноября будет закрыт для автомобилистов перекресток Долгоозерной и Парашютной улиц.

А сразу с 29 октября 2026 года и вплоть до 16 мая 2027 года ограничения введут на нескольких участках: на проспекте Королёва — в местах пересечения с Долгоозерной и Мартыновской улицами, а также на перекрестке улицы Маршала Новикова и Парашютной улицы.

Ранее водителей в Ленобласти предупредили об ограничениях на федеральных трассах.

Фото: Piter.TV