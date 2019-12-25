На "Сортавале", "Скандинавии" и "Коле" ограничат движение из-за ремонта

В Ленобласти водителей предупредили об ограничениях на федеральных трассах.

В четверг, 8 октября, на ряде федеральных трасс Ленинградской области введут ограничения движения из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе Р-21 "Кола" на отрезке с 12-го по 260-й км, а на М-10 "Россия" с 593-го по 674-й км с 08:00 до 19:00 будут ограничивать скорость в обоих направлениях. На М-10 на 652-м км круглосуточно ограничат движение в сторону Москвы из-за восстановления барьерного ограждения.

На А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" на участке с 34-го по 0-й и с 0-го по 34-й км с 08:00 до 17:00 ограничат скорость на правой полосе в обоих направлениях. Здесь будут косить траву и устранять размывы. На отрезке с 106-го по 149-й км работы по мойке, очистке и ремонту дорожной инфраструктуры продлятся с 08:00 до 19:00. Аналогичные ограничения в течение дня предусмотрены на трассе А-114 "Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола"" на участке с 331-го по 531-й км.

На трассе А-181 "Скандинавия" с 47-го по 100-й км с 08:00 до 20:00 будут косить траву, а на участке с 47-го по 65-й км ремонтировать люки. На подъезде к Выборгу № 1 с 1-го по 3-й км с 08:00 до 19:00 запланирована уборка смета у барьерного ограждения. На отрезке с 121-го по 130-й км будут косить траву, а с 100-го по 121-й км — наносить дорожную разметку. На подъезде к МАПП "Светогорск" на участках с 0-го по 48-й и с 0-го по 24-й км с 08:00 до 20:00 займутся ремонтом водоотводных лотков и очисткой покрытия. На трассе А-181 "Магистральная" с 0-го по 124-й км в это же время будут устранять деформации асфальта.

На трассе А-121 "Сортавала" ограничения с 08:00 до 20:00 затронут участки с 0-го по 37-й км и с 37-го по 78-й км, включая несколько транспортных развязок. Там запланированы уборка мусора, мойка покрытия, замена секций барьерного ограждения, установка указательных вех, ремонт дорожного полотна и устранение размывов. На отрезке с 15-го по 27-й км будут ремонтировать водоотводные лотки. На участке с 33-го по 34-й км в направлении Петербурга продолжаются работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона, которые по графику должны завершиться 16 октября в 20:00. Также на трассе очистят остановки, площадки отдыха и стоянки, уберут грунт у бордюров и установят малые архитектурные формы на площадке отдыха на 134-м км.

На трассе А-180 "Нарва" на участке с 35-го по 40-й км в направлении Кингисеппа с 08:00 до 17:00 ограничат движение по правой полосе для очистки ливневых лотков.

На трассе Р-23 "Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Беларусью" на разных участках с 08:00 до 18:00 будут проводить работы по проливке швов и трещин, подсыпке и планировке обочин, а также нанесению дорожной разметки. В зависимости от участка ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 17:00.

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Фото: Piter.TV