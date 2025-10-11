Автору "Масяни" вынесли приговор в Петербурге

Мультипликатора признали виновным в публичных призывах против безопасности государства.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес заочный приговор в отношении создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева*. Мультипликатор неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей иноагента, сообщил Telegram-канал Baza.

Дело рассматривалось без участия фигуранта. Куваева* признали виновным в публичных призывах к действиям против безопасности России и уклонении от обязанностей иноагента. Он получил четыре года и один месяц колонии общего режима.

Ранее прокурор запрашивал для мультипликатора 5 лет и 11 месяцев лишения свободы. По версии следствия, Куваев* опубликовал в Сети видео, в котором Масяня призывает бойцов ВС РФ сдаваться в плен боевикам ВСУ. Эту серию посмотрели более 1,2 миллиона раз.

Также иноагент рекламировал украинский центр обращений по сдаче в плен. Сейчас Куваев* находится за пределами России.

Ранее Олега Куваева* объявили в розыск. По данным Минюста, он выступал против спецоперации и участвовал в сборах средств для ВСУ.

*внесен в Минюстом РФ в реестр иноагентов

Фото: Mult.ru