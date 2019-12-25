Суд встал на сторону покупателя.

Житель Петербурга отстоял свои права как потребитель и получил компенсацию за товар ненадлежащего качества. По решению суда магазин выплатил покупателю почти 40 тыс. рублей, сообщили в пресс‑службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по городу.

Мужчина приобрел салат "Кальмар и снежный краб в чесночном соусе" за 179 рублей в обычном продуктовом магазине, а после употребления заметил, что срок годности давно истек.

У мужчины появились признаки недомогания и он сразу обратился к терапевту, и врач подтвердил, что причиной ухудшения самочувствия тстала некачественная еда. На следующий день покупатель направил в магазин претензию с требованием вернуть деньги и возместить расходы на лечение, но торговая точка отказалась идти навстречу.

Тогда петербуржец подал в суд. В иске он обосновал не только траты на медикаменты, но и компенсацию морального вреда. Судья встал на сторону потребителя и постановил взыскать с магазина почти 40 тыс. рублей. В эту сумму вошли стоимость салата, расходы на лечение, компенсация морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования. После этого магазин погасил задолженность полностью.

Ранее мы сообщали, что кафе на набережной Карповки закрыли после отравления двух гостей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)