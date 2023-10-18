С автора "Масяни" принудительно взыскивают штрафы из-за нарушение закона об иноагентах

Мультипликатор также обвиняется в публичных призывах к деятельности против безопасности государства.

Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов с автора мультсериала "Масяня" Олега Куваева*, внесенного в реестр иностранных агентов. Как сообщает ТАСС, общая сумма задолженности составляет 60 тысяч рублей.

Материалы о долге поступили от Невского районного суда Санкт-Петербурга, где было установлено, что Куваев* не оплатил штрафы за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Возбуждено два исполнительных производства.

В октябре 2023 года против мультипликатора было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Поводом стал размещенный на YouTube ролик с участием Масяни, призывающей российских военнослужащих сдаваться в плен через сайт, созданный при поддержке ВСУ.

По данным Минюста РФ, Куваев*, находящийся за пределами России, выступал против СВО, участвовал в сборе средств для ВСУ и распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и ее армии.

Фото: Mult.ru

* Признан Минюстом РФ иноагентом