Серию Масяни удалили с YouTube из-за вида на Исаакиевский собор

Автор мультфильма Олег Куваев скептически относится к поступившей претензии.

Видеохостинг YouTube удалил последний эпизод мультсериал Олега Куваква "Масяня" из-за жалобы одного из пользователей на нарушение авторских прав. Об этом сообщил автор сериала в социальных сетях.

Администраторы избавились от видео в субботу, 23 июля, спустя 2 недели после публикации. Как выяснилось, претензия поступила от пользователя Игоря Соболева, который утверждает, что использованный в серии вид на фасад Исаакиевского собора срисован с его фото. Куваев с такой логикой не согласен – в свою защиту он отметил, что изображение было изображено фронтально, то есть, могло совпасть с любой другой фотографией с подобного ракурса.

Автор мультсериала считает претензию абсурдной и не понимает, почему его работа подверглась удалению, а не временной блокировке.

Ранее мы сообщили о том, что телеканал "ЛенТВ24" удалили с YouTube после трансляции Парада Победы.

Фото: Mult.ru