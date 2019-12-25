Телеканал "ЛенТВ24" удалили с YouTube после трансляции Парада Победы

Роскомнадзор призвал сотрудников Google назвать причину случившегося.

Ленинградский областной канал удалили с YouTube после трансляции Парада Победы. Известно, что Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать аккаунт. Об этом сообщили в группе ведомства в соцсети "ВКонтакте".

На YouTube теперь не найти "ЛенТВ24". Роскомнадзор призвал сотрудников Google назвать причину случившегося. По версии руководства телеканала, доступ к нему ограничили из-за показа праздничной церемонии 9 мая. В федеральной службе, в задачи которой входят надзор в сфере связи, информационных технологий и СМИ, напомнили о принципах свободного распространения информации.

Ранее на Piter.tv: жительница Нью-Йорка Татьяна 9 мая одна вышла на акцию "Бессмертный полк".

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