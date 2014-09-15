Жительница Нью-Йорка Татьяна 9 мая одна вышла на акцию "Бессмертный полк"

Женщина ежегодно надевает георгиевскую ленточку, пусть это и небезопасно. Она пообещала участвовать в шествии ежегодно.

В День Победы, 9 мая, жительница Нью-Йорка Татьяна вышла на одиночную акцию "Бессмертный полк". В руках женщина несла табличку с изображением отца, который стал участником боевых действий в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Акцию в этом году в штате проводить не стали. Женщина прошла по городу с портретом отца-фронтовика одна. По словам Татьяны, помнить о подвиге предков необходимо. Как отметила участница шествия, на изображение обратили внимание три девушки. Они поинтересовались у Татьяны, что она делает. Когда активистка рассказала незнакомкам об отце-герое, они поддержали ее добрыми словами.

Жительница Нью-Йорка призналась, что многие американцы даже не слышали об акции "Бессмерный полк" и не помнят исторические факты о Второй мировой войне.

Женщина ежегодно надевает георгиевскую ленточку, пусть это и небезопасно. Она пообещала участвовать в шествии ежегодно.

Ранее на Piter.tv: в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более миллиона человек в Петербурге.

Фото: Pexels