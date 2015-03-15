В шествии "Бессмертного полка" приняли участие более миллиона человек в Петербурге

В общей сложности шествие длилось около 2 часов.

В Смольном подвели предварительные итоги акции "Бессмертный полк". В Петербурге в ней приняли участие более миллиона человек.

Колонна двинулась по Невскому проспекту от площади Александра Невского около 15 часов. Ее возглавили ветераны Великой Отечественной войны, которые проехали на ретроавтомобилях. В первых рядах также шли губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. На протяжении всего маршрута было много полицейских и курсантов, которые следили за порядком. Для того, чтобы стать участником акции, нужно было пройти через металлодетектор. У горожан изымали жидкости.

Отметим, что шествие впервые прошло офлайн с 2019 года. В 2020 и 2021 акция проходила онлайн из-за пандемии коронавируса.

В этом году петербуржцы могли нести портреты не только героев Великой Отечественной войны, но и участников других войн с целью защиты Родины. У некоторых участников была замечена буква "Z".

Видео и фото: Piter.tv