В Петербурге прошло масштабное шествие в честь Дня народного единства

Завершилось шествие исполнением Государственного гимна России.

Более 1,5 тысячи человек приняли участие в праздничном шествии в Петербурге, приуроченном ко Дню народного единства. Организаторами акции выступили "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтёрская Рота".Во главе колонны шли участники специальной военной операции, прибывшие из различных регионов страны. Следом двигались активисты с флагами субъектов РФ.

Депутат Госдумы и руководитель петербургского отделения МГЕР Александр Амелин подчеркнул, что сила России всегда основывалась на единстве её народа. По его мнению, общая история, ценности и любовь к Родине помогают людям находить взаимопонимание, справляться с трудностями и сохранять преемственность поколений.

Амелин отметил, что единство выражается не только в общих традициях, но и в готовности прийти на помощь друг другу. Он добавил, что это особенно ярко проявляется на примере военнослужащих, волонтёров, врачей и учителей, которые каждый день трудятся ради общего будущего.

Ранее сообщалось, что 4 ноября изменит график работы жителей России.

Фото: предоставлено организаторами