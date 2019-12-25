Праздник 4 ноября изменит график работы жителей России

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября.

В начале ноября россияне будут работать четыре дня вместо пяти. График связан с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и в 2026 году приходится на среду.

О предстоящих изменениях рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина в комментарии РИА Новости.

Предыдущая сокращенная рабочая неделя была в июне. Тогда россияне отдыхали с 12 июня в честь Дня России, а рабочие дни пришлись на период с 8 по 11 июня.

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