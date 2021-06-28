Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Вероника Гусакова объяснила, как в интернете продают БАД с запрещенными веществами.

В "Роскачество" попали в поле зрения запрещенные для использования в БАД вещества, такие как ашваганда или аитания снотворная), якорцы стелящиеся, эфедра, кава-кава или перец опьяняющий, листья коки или кокаиновый куст. В интервью журналистам телеканала "360.ru" нутрициолог Вероника Гусакова объяснила, что несмотря на существующий в стране запрет, добавки с этими компонентами продолжают продаваться на отечественных маркетплейсах.

Что касается нашего рынка, у нас практически каждый пятый БАД является выпускником именно черного рынка, который бесконтрольно продается. Вероника Гусакова, нутрициолог

Эксперт указала на то, что каждое из перечисленных веществ — достаточно сильное, а также способно нанести организму человека значительный урон. В частности, ашваганда представляет из себя наркотическое вещество, адаптоген, из-за которого может возникнуть острый токсический гепатит и оказать большое влияние на состояние печени. Оно работает за счет попадания особого растительного пестицида, с которым организм начинает бороться для того, чтобы стать сильнее. При этом производители биологическиа ктивных добавкок отлично осознают, что включают в свой продукт запрещенное вещество.

У нас есть некий миф вокруг БАД — то, что мы профилактируем ими заболевания, даже кто-то пытается лечиться ими. Это совершенно не так. Именно поэтому у нас считается, что не нужны какие-то определенные исследования, разрешительные документы как у медицинских препаратов — с выявлением побочных эффектов. Вероника Гусакова, нутрициолог

Для того, чтобы подобные БАДы покупали клиенты, производители идут на различные уловки. В частности, в продукт они добавляют сильнодействующие вещества, лекарственные препараты, дозировки которых могу превышать терапевтические.

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Фото и видео: 360.ru