Диетолог научила определять нитраты в арбузах по запаху

Анна Белоусова объяснила, как нужно выбирать плоды арбуза и дыни в России.

Российский врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова объяснила журналистам телеканала "360.ru", как правильно выбрать и сохранить арбуз без последствий для здоровья. Она призвала не торопиться с покупкой, так как плод созревает ближе к концу августа. Таким образом в этот период у россиян есть больше шансов получить арбуз, который созрел естественным путем. Зачастую же продукт стимулируют азотистыми удобрениями (нитратами).

Эксперт призвала не верить в миф об особой вредности арбузов и дынь, купленных на бахчевых развалах вблизи дорог. Она объяснила, что в обычных магазинах продаются также же плоды. Однако покупать разрезанные арбузы не стоит, а дыни лучше выбирать без вдавленных пятен на кожице. Такая кожица истончена, поэтому может пропустить внутрь вызывающую отравление инфекцию. Также перед употреблением арбуз или дыню нужно тщательно промыть.

Обычным мылом желательно с губкой хорошенько кожуру потереть, дать обсохнуть или обсушить полотенцем. Так мы избавимся от того, что налетело с дороги, — как водорастворимого, так и жирорастворимого Анна Белоусова, эксперт

Отдельного внимания следует обратить на мякоть. Анна Белоусова отметила, что розовый цвет необязательно говорит о незрелости арбуза, так как в мире существуют и такие сорта. А вот мякоть с белесыми и особенно желтоватыми жгутами следует избегать, так как они характерны для незрелых плодов. Диетолог призвала нюхать плоды до покупки. Если нос почувствует химический запах, как от жидкости для снятия лака или мочи, то это говорит о том, что арбуз или дыня подвергся обработкой большого количества нитратов.

Также дыню Белоусова рекомендовала хранить без косточек. По ее словам, именно то место, в которых они расположены, закиснет первым делом и может испортить остальную мякоть.

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Фото: Piter.tv