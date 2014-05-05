  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали, где купить спелый арбуз
Сегодня, 10:15
114
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, где купить спелый арбуз

0 0

В городе на Неве 1 августа начали работу официальные точки по продаже арбузов и дынь.

Сегодня, 1 августа, в Петербурге стартовал сезон арбузов и дынь. В городе открылись  сезонные точки по продаже бахчевых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. 

Ежегодно сезон реализации бахчевых культур начинается 1 августа и продолжается до 15 октября. Для предпринимателей выделили городские участки по договорам аренды. Точки для продажи бахчевых культур могут расположиться и на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности.

В 2024 году в городе на Неве откроется около 100 лавок, где будут продавать арбузы и дыни. Найти ближайшую к дому торговую точку можно на интернет-карте Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга в течение всего сезона.

Ранее мы писали, что ранний урожай овощей собрали в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: арбузы, еда, продажа бахчевых
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии