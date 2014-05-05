Петербуржцам рассказали, где купить спелый арбуз

Сегодня, 1 августа, в Петербурге стартовал сезон арбузов и дынь. В городе открылись сезонные точки по продаже бахчевых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
Ежегодно сезон реализации бахчевых культур начинается 1 августа и продолжается до 15 октября. Для предпринимателей выделили городские участки по договорам аренды. Точки для продажи бахчевых культур могут расположиться и на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности.
В 2024 году в городе на Неве откроется около 100 лавок, где будут продавать арбузы и дыни. Найти ближайшую к дому торговую точку можно на интернет-карте Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга в течение всего сезона.
Ранее мы писали, что ранний урожай овощей собрали в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все