Петербуржцам рассказали, где купить спелый арбуз

В городе на Неве 1 августа начали работу официальные точки по продаже арбузов и дынь.

Сегодня, 1 августа, в Петербурге стартовал сезон арбузов и дынь. В городе открылись сезонные точки по продаже бахчевых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Ежегодно сезон реализации бахчевых культур начинается 1 августа и продолжается до 15 октября. Для предпринимателей выделили городские участки по договорам аренды. Точки для продажи бахчевых культур могут расположиться и на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности.

В 2024 году в городе на Неве откроется около 100 лавок, где будут продавать арбузы и дыни. Найти ближайшую к дому торговую точку можно на интернет-карте Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга в течение всего сезона.

Ранее мы писали, что ранний урожай овощей собрали в Ленобласти.

Фото: Piter.tv