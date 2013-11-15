Ранний урожай овощей собрали в Ленобласти

Благоприятная теплая погода способствовала быстрому созреванию культур.

В Ленинградской области стартовала уборка урожая первых ранних овощей. Фермеры региона уже собрали 82 тонны капусты, кабачков и свеклы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Благоприятная теплая погода способствовала быстрому созреванию культур. Уборка началась на предприятиях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов.

Собранные овощи направятся на центральные склады, откуда они будут распределены по магазинам.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода в Ленобласти родилось почти шесть тыс. малышей.

Видео: Правительство Ленобласти